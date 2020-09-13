2020-09-13 | 13:34
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أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن خمسة أيام تفصل الأندية عن موعد إغلاق نظام "كلاس" الخاص بالرخصة الاسيوية للأندية، وما زالت هناك بعض الأندية لم تكمل متطلبات الرخصة الاسيوية.
وأضاف، أن "عقبة الملعب ربما أكبر ما يواجه الأندية، إذ يشترط قانون التراخيص في الاتحاد الآسيوي أن يستضيف الملعب المرخص مباريات فريقين اثنين فقط، ولا يسمح أن يشترك أكثر من فريقين في ملعب واحد مطلقاً".
وأكد فلامرز، أنه "يجب أن تسرع الأندية في حسم ملفات التراخيص الخاصة بها قبل الموعد المحدد لتتمكن من الحصول على الرخصة، والمشاركة في دوري الأبطال الآسيوي لسنة 2021".
واختتم: "نتواصل مع الأندية، ونسعى لتقديم كامل الدعم قدر المستطاع وتذليل الصعوبات كجزء من المسؤولية اتجاه أنديتنا، بالرغم من أن الأندية تم استثناؤها من الرخصة للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 20-21 ، إلا أنه لا بد من ظهور الدوري العراقي بالمستوى اللائق، وتقديم ذممهم المالية باحترافية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الكرة العراقية في السنوات العشر الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيعية: الوقت يداهم الأندية من أجل الرخصة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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