التطبيعية: الوقت يداهم الأندية من أجل الرخصة الآسيوية

وقال رئيس لجنة التراخيص في الهيئة التطبيعية، حسين فلامرز في بيان، إن "الوقت يداهم الأندية، خمسة أيام فقط تفصلنا عن موعد إغلاق نظام كلاس الخاص بالرخصة الآسيوية، والكثير من أنديتنا لم تستوفِ المتطلبات التي تمكنها من الحصول على الرخصة والمشاركة في دوري الأبطال الآسيوي".وأضاف، أن "عقبة الملعب ربما أكبر ما يواجه الأندية، إذ يشترط قانون التراخيص في الاتحاد الآسيوي أن يستضيف الملعب المرخص مباريات فريقين اثنين فقط، ولا يسمح أن يشترك أكثر من فريقين في ملعب واحد مطلقاً".

وأكد فلامرز، أنه "يجب أن تسرع الأندية في حسم ملفات التراخيص الخاصة بها قبل الموعد المحدد لتتمكن من الحصول على الرخصة، والمشاركة في دوري الأبطال الآسيوي لسنة 2021".

واختتم: "نتواصل مع الأندية، ونسعى لتقديم كامل الدعم قدر المستطاع وتذليل الصعوبات كجزء من المسؤولية اتجاه أنديتنا، بالرغم من أن الأندية تم استثناؤها من الرخصة للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 20-21 ، إلا أنه لا بد من ظهور الدوري العراقي بالمستوى اللائق، وتقديم ذممهم المالية باحترافية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الكرة العراقية في السنوات العشر الأخيرة".