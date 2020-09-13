بلاسخارت تزور النجف اليوم وتلتقي بالمرجع الاعلى السيستاني

افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي) جينين هينيس بلاسخارت، ستزور النجف اليوم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي) جينين هينيس بلاسخارت، ستقل بعد قليل الى محافظة النجف عبر مطار النجف الدولي". واضاف ان "بلاسخارت ستلتقي بالمرجع الديني الاعلى علي السيستاني".

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