المالية النيابية تطمئن بشأن رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن موازنة 2020 التي سيصوت عليها البرلمان قريباً، ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنه ليس هناك مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب.
وأضاف الصفار، بحسب صحيفة "الصباح" الحكومية، أن "موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب".
وبشأن دعوات تجديد الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب، قال الصفار، إن "الموازنة تتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً وضمن قانونها، ولن يكون هناك اقتراض آخر خارج قانون الموازنة كما حصل قبل 3 أشهر بشكل اضطراري لتأمين رواتب الموظفين للأشهر (تموز وآب وأيلول) بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة".
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