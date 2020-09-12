الكاظمي يقر بأخطاء وعثرات للعملية السياسية في بلاده

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ايلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى الاستفادة من اخطاء العملية السياسية في البلاد مؤكدا ان للعراق اليوم فرصة تأريخية في تجاوز عثرات الماضي .. فيما نفذت قوات الرد السريع انزالا جويا في اهوار الجنوب لمصادرة السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين الى القضاء.

وفي اليوم الثاني من زيارته لاقليم كردستان العراق الشمالي فقد دعا الكاظمي الجمعة خلال اجتماعه مع القيادات السياسية في محافظة السليمانية بمشاركة الرئيس برهم صالح الى الاستفادة من الاخطاء التي شابت مسيرة العملية السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .



وأكد ان "للعراق اليوم فرصة تأريخية في تجاوز كلّ عثرات الماضي وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ أطيافهم كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف" .. وبين أن "اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف والتعلّم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية".فيديو لقاء الكاظمي مع نازحي مخيم قاديا بمحافظة دهوك الشمالية :

ومن جانبه قال الرئيس صالح ان "سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون وتثبيت هيبة الدولة وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع". واضاف ان "هناك فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة بين المركز والاقليم" .. منوها الى ان الحاجة ماسة الى تسوية قانونية وعادلة وفق مبدا أساسي يستند على ضمان وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب".

وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية.

كما زار الكاظمي ضريح الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في مدينة السليمانية حيث وضع اكليلا من الزهور على الضريح "تعبيرا عن تقديره الكبير للدور المهم للرئيس على مستوى العراق والمنطقة والعالم".. وقال ان طالباني كان رمزا لجميع العراقيين ولعب دورا كبيرا في بناء العراق الجديد".

لقاء متظاهرين .. واستذكار ضحايا حلبجة

كما استمع الكاظمي الى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين في محافظة السليمانية

واطلع على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التي يطرحها المتظاهرون ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم.

ووعد الكاظمي باجراء مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق وفقاً للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق.

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وخلال زيارته الى مدينة حلبجة التي تعرضت للقصف الكيمياوي عام 1988 فقد اكد الكاظمي دعمه لأهالي المدينة .. مشيراً إلى أن النكبة التي تعرضوا لها خلال فترة النظام السابق "مست الضمير العراقي والإنساني".. وقال إن حلبجة وجع في الضمير العراقي والإنساني.

وحول مطالب تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة أشار الكاظمي إلى تسلمه هذا المطلب .. منوها الى انه "سيتم تشكيل لجنة لغرض دراسة هذا المطلب وتقديم الخدمات ودعم سكان هذه المدينة التي تعرضت لنكبة كبيرة مست الضمير العراقي والإنساني".

ثم قام بزيارة نصب ضحايا مدينة حلبجة ووضع إكليلاً من الزهور استذكاراً وترحماً على أرواحهم.

.. وتفقد منفذا حدوديا مع ايران

كما تفقد الكاظمي الجمعة منفذ باشماخ الحدودي البري مع إيران في محافظة السليمانية واطلع على سير العمل فيه.

وأجرى الكاظمي جولة في المفاصل الإدارية للمنفذ .واستمع الى شرح قدّمه المشرفون عليه وطبيعة آليات العمل المتبعة في الإجراءات الضريبية والكمركية والمقترحات الخاصة بتطويره بما يسهم في زيادة إيراداته وتحقيق انسيابية أكبر للنشاط التجاري .

وكان الكاظمي قد تفقد امس منفذ ابراهيم الخليل مع تركيا حيث وجه بتوسيعه وتجهيزه تعزيزا للتبادل التجاري.

القوات العراقية تنفذ انزالا جويا في الاهوار الجنوبية

واعلن في بغداد الجمعة عن تنفيذ انزال جوي في اهوار محافظة ميسان الجنوبية لمصادرة السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين الى القضاء.

واشارت خلية الإعلام الأمني الى تنفيذ قوات الرد السريع إنزالا جويا في أهوار محافظة ميسان ضمن عمليات نزع السلاح. واوضحت في بيان صحافي تابعته "ايلاف" ان رجال الرد السريع واصلوا نزع السلاح والقاء القبض على المطلوبين للقضاء حيث نفذ عناصر فوج الاستطلاع إنزالا في اهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الاول واللواء الرابع بواسطة وإسناد طيران الجيش.

ولم توضح الخلية نتائج العملية لكنها وزعت صورا لها تُظهر طائرات الجيش تحلق في سماء الاهوار بينما يقوم ضباط ومنتسبي الرد السريع بعمليات دورية في مياه الاهوار للتفتيش عن السلاح والعناصر المطلوبة في اليوم الخامس من العمليات في مناطق المحافظة لنزع السلاح غير المرخص.

يشار الى ان القوات العراقية تواصل عمليات أمنية في محافظات كركوك والموصل (شمال) وديالى (وسط) اضافة الى البصرة وميسان (جنوب) وبعض مناطق ضواحي العاصمة.

وبالترافق مع ذلك قال اللواء يحي رسول المتحدث العسكري بأسم القائد العام للقوات المسحلة يحيى الجمعة ان القوات الامنية قتلت واعتقلت 12 ارهابيا من عناصرتنظيم داعش من بينهم 6 قيادات.

واضاف في بيان انه لليوم الخامس تواصل القوات عملياتها النوعية حيث تمكنت من القاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.. موضحا انه بذلك فقد وصل عدد العناصر الذين القي القبض عليهم الى 10 وقتيلين إثنين ومن بين هؤلاء جميعاً 6 قيادات في التنظيم.