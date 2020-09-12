استياء شعبي عراقي من قبول طلبة الكلية العسكرية وفقا لمذاهبهم

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ايلاف من لندن: اثار اعلان وزارة الدفاع العراقية الاربعاء عن قبول 611 طالبا في الكلية العسكرية وفقا لمذاهبهم استياء شعبيا وبرلمانيا واسعا وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتحقيق في الامر حيث أمر فورا بمنع العمل بآلية المذاهب في مؤسسات الدولة ورفع الاشارة الى المذهب في استمارات المتقدمين الى الكلية .

وفور اعلان الدفاع العراقية عن اسماء المقبولين في الكلية العسكرية التي اظهرت وثيقة حملت الاسماء تأشير اسم المذهب أمام المقبولين في الدورة العسكرية وفي الاحتياط وايضا ذكر المحافظة والمذهب والملاحظات حول ما إذا كان من ذوي الشهداء أم لا فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن الاستياء والاستنكار. واشار مدونون الى ان الدستور العراقي ينص على التمثيل والمشاركة من قبل جميع مكونات المجتمع العراقي من دون ذكر طوائف او قوميات.

الكاظمي مستاء ويؤكد ان المواطنة هي المعيار

وعلى الفور أمر الكاظمي بمنع العمل بآلية المذاهب في مؤسسات الدولة وطلب رفع الاشارة الى المذهب في استمارات المتقدمين الى الكلية العسكرية .

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر" اطلعت عليها "ايلاف" ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن إستمارات القبول في الكلية العسكرية".

واضاف ان الكاظمي "وجه بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار مع كامل الإحترام لجميع الهويات الفرعية".

مطالبة الكاظمي بالتحقيق

ووجه النائب عن محافظة نينوى الشمالية احمد الجبوري رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستغربا من قبول الطلاب على اساس ان الطالب شيعي او سني، مشددا على ضرورة التحقيق في هذا الاجراء. وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تابعتها "ايلاف" يقول "لجنة القبول لطلاب الكلية لعسكرية (دورة 111) وعددهم 250 طالبا لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات بحسب نسبها البصرة /صفر الانبار /صفر ديالى/٢٣ القادسية /١٥ بابل/ ٢٧ ذي قار/ ١٥ نينوى/٨ في حين ان اللجنة التزمت بتثبيت #المذهب للطلاب .. نطلب بفتح تحقيق".

كما حذر رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي من ان ترسيخ الطائفية في المؤسسات وبضمنها الجيش يشير الى وجود من يدفع باتجاه استمرار ‫المحاصصة‬.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "ايلاف" إن "ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وبضمنها الجيش صاحب المآثر والبطولات يؤكد ان هناك من يدفع باتجاه استمرار ‫المحاصصة‬ ويسعى لتجسيرها ويكشف الى اي مستوى هابط وصلت العملية السياسية". وتساءل قائلا "أهذا هو الاصلاح المنتظر كيف يمكننا بعد ذلك ان ننتفض ضد الطائفية؟".

استدراك .. ورفض واسع

وفور نشر قوائم المقبولين والاشارة الى مذاهبهم والاستنكار الذي اثارته فقد عاجلت وزارة الدفاع التي يتولى حقيقبتها الوزير السني جمعة عناد بشطب اسم المذهب وإعادة نشرها.

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واثار اجراء وزارة الدفاع استنكارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي واعتبر مدونون تابعت "ايلاف" تدويناتهم ذلك بانه امر مرفوض من العراقيين، وقال راشد جاسم محد آغا "يحدثونك عن عراق( واحد موحد) إذا كانت وثيقة رسمية تقوم بإضافة حقل المذهب ... لم تحصل في العراق أبداً ولا حتى عندما في العهد العثماني ! لايلامون من يطالبون بإقليم الأنبار (السني) .

اما محمد زهير فقال "والله بس بالعراق اكو هاي شكولات يكتبون شيعي سني.. وين اكو دولة وحكومة وتكتب بكتب رسمية المذهب تابعة لوزارة حكومية ومؤسسة عسكرية (وزارة الدفاع).. وقال ياسر الجبوري "اتصور المفروض الكلام يوجه بنفس الوقت لوزير الدفاع باعتباره المسؤول الاول على هذا التنظيم وبقدرته تغييره وإزالة هذا الاعتماد الطائفي شهاب أحمد".. فيما كتب وسام "حقل المذهب في التقديم هو حقل معيب ومشين ومخزي .. ولا يمت للوطنية بشيء جميع شباب العراق هم أخوة وزملاء واصدقاء .. بهذه الطريقة المعيبة والمخزية مستحيل تستقر المؤسسة العسكرية التي هي درع الوطن الحصين".

ومن جانبها رأت شمس "سيادة النائب هذا التصنيف العسكري يجب ان يلغى من الغريب موجود الان".. واشار عبد الله الجبوري قائلا "هذا عيب والله كيف تظهر مثل هذه القوائم ونحن نريد النهوض بالبلد وتجاوز الطائفية".. فيما قالت حرير "هاي المسميات رجعتنة قرن للخلف .. شي مخجل والله".. وكتب سلام "لو توظفون جهودكم لاعلان الكونفدرالية و الناس تشوف دولها احسن من اكذوبة الوطن الواحد".

ارفعوا اسم المذهب

ومن جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي قائلا "نحاول قدر الامكان رفع مسألة الطائفية وكلمة سني وشيعي وكردي وتركماني من التعاملات الرسمية".

واشار الركابي وهو شيعي في تصريح لوكالة "بغداد نيوز" تابعته "ايلاف" أنه "في وزارتي الدفاع والداخلية يوجد مفهوم التوازن الوطني ولكن التوازن يجب ان لا يظهر على الورق ويكون فقط من خلال المقابلات ويكون التفاضل من خلال الكفاءة والواقع الذي تعيشه المحافظة ونسبة سكانه".

وأكد ضرورة "التحدث مع المعنيين في وزارة الدفاع حول رفع موضوع المذهب من كل الاستمارات". وشدد بالقول "لا نريد تكريس ظاهرة الطائفية التي أصبحت منتشرة في دوائرنا الحكومية. لا نريد التركيز عليها خاصة في الدوائر الامنية ويجب رفض المسألة".

وتشير وثائق وزارة الدفاع الى قبول 643 طالباً و250 آخرين ضمن المقبولين في الاحتياط.