الحكيم: من يقوى بضعف الدولة هو من قوى اللا دولة

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، السبت، أن من يقوى بضعف الدولة هو من "قوى اللادولة". وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من يقوى بضعف الدولة هو من قوى اللا دولة وكل من يقوى بقوة الدولة هو من قوى الدولة". وأضاف الحكيم "لا للتطبيع العراقي مع اسرائيل".

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