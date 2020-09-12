بسبب تطبيق هاتفي.. اعتقال 26 شخصاً والبحث عن 25 آخرين في تركيا

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 51 شخصا بدعوى استخدامهم تطبيق "بايلوك" الهاتفي للتراسل الفوري للأغراض التخريبية، وأعلنت القبض على 26 منهم.

وفي نطاق التحقيق الذي أجراه قسم الإرهاب والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في إسطنبول نفذت الشرطة حملات اعتقال في عدد من مناطق البلاد بينها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول. وتشتبه السلطات بأن الأشخاص الـ51 ينتمون إلى حركة "الخدمة" التابعة للداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016.

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