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ثنائية ميمي تقود السيلية للفوز على الخريطيات بدوري نجوم قطر

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2020-09-12 | 19:08

ثنائية ميمي تقود السيلية للفوز على الخريطيات بدوري نجوم قطر

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قاد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم مهند علي "ميمي"، فريقه السيلية للفوز على الخريطيات بدوري نجوم قطر.
واقيمت المباراة بين الفريقين على استاد سحم بن حمد ضمن لقاءات الاسبوع الثالث من البطولة.

ونجح ميمي في تسجيل ثنائية فريقه، حيث سجل الهدف الاول في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 50.

ويعد هذا الفوز هو الاول للسيلية بعدنا تعادل امام الريان وخسر امام السد.


ويحتل السيلية المركز الثالث مؤقتاً برصيد اربع نقاط.
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