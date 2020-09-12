دولة أوروبية تسجل نحو 3500 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 3539 إصابة. وأكدت السلطات الصحية تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 41623. يذكر أن حصيلة الإصابات التي سجلت يوم الجمعة كانت الأعلى منذ منتصف مايو، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفرض حظر جديد على التجمعات اعتبارا من يوم الاثنين للحد من تفشي الفيروس.

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