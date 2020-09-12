ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة خلال أيام

ونشرت الجمعية عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "سيتم بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 14 ايلول 2020 ببضع ساعات، رصد وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي، في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة".وأضافت أنه "يمكن رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي".

وتابعت: "يقع كل من القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل".

وأشارت إلى أن "مكة المكرمة ستشهد بعد ساعات من شروق الشمس التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة لعام 2020، حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها (التعامد) عند الساعة التاسعة و 33 دقيقة صباحا، وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه سيضاء بنسبة 13.7 % بنور الشمس".



وتستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.