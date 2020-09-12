شرطة نينوى تعلن اعتقال خمسة عناصر من 'داعش'

اعلنت قيادة شرطة نينوى، السبت، عن اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" جنوبي الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق الامني للاشخاص والعجلات تمكنت من القاء القبض على (خمسة) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان أن "بينهم الداعشي (ب ص ح ع) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) والداعشي (ع ز ط ع) الذي كان فيما يسمى (الامنية) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرا الى أنه "تم القبض عليهم في سيطرة (النصر) طريق موصل بغداد جنوبي مدينة الموصل".