تحطم طائرة في ضواحي موسكو

قتل شخصان كانا على متن طائرة رياضية خفيفة تحطمت بضواحي موسكو اليوم السبت، حسب مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر إن جثتي القتيلين تم العثور عليهما داخل الطائرة التي سقطت قرب مدينة شولكوفو على بعد 15 كم شمال شرقي موسكو.

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