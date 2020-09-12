كورونا.. اصابات العالم تقترب من 29 مليوناً

ومع زيادة حالات الإصابات باتت الهند أسرع من أي مكان آخر بالعالم في معدل تفشي الوباء.

ووفق أحدث الإحصائيات التي ينشرها موقع "وورلد ميتر"، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم 28 مليونا و725 ألفا، توفي منهم 920 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و644 ألفا.



واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا شاملا حول مكافحة جائحة كورونا، اعتبرت فيه الوباء أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة منذ تأسيسها.

وصوت 169 دولة لصالح القرار، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط امتناع أوكرانيا والمجر عن التصويت.

وعبرت الجمعية العامة عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد، وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.



وأكدت أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلبا على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وأشارت إلى أن أزمة كورونا تسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، داعية إلى مكافحة هذه المظاهر.