أصدرت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي، السبت، بيانا يحسم الجدل حول أنباء عبور صاروخ في سماء البلاد قادما من الأراضي العراقية.
وقال الجيش الكويتي، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".
وأضافت: "وتهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".
وأضافت: "وتهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".
وكانت صحيفة "كويت نيوز"، نشرت خبرا يفيد بمرور صاروخ فوق الأجواء الكويتية قادما من العراق، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت توضح بشأن انباء عبور صاروخ قادماً من الأراضي العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.