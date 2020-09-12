من بينهم المرشد العام.. مصر تحكم على قياديين بـ' الأخوان المسلمين' بالسجن المؤبد

حكم القضاء المصري، السبت، على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد تسعة متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب". وتتعلق القضية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر آب 2013 حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.



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