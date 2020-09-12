'قتل والده بالاشتراك مع متهم آخر'.. مكافحة إجرام بغداد تكشف تفاصيل 'حادث غامض'

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم السبت، كشفها تفاصيل حادث قتل غامض في العاصمة، وإلقاء القبض على الجناة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد تحويل الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل غامض إلى مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ في العاصمة بغداد، باشرت قوة بالتحري وجمع المعلومات حول الاشخاص المشتبه بهم وجمع تصوير الكاميرات التي أوصلت إلى المتهم".
وأضافت، أن المتهم "اعترف بعد إلقاء القبض عليه ومن خلال التعمق بالتحقيق معه أنه قام بقتل والده بالاتفاق والاشتراك مع متهم آخر موقوف بقضية أخرى كان قد أنكر نفس التهمة مسبقاً لكن بعد مواجهته بالأدلة وباعتراف شريكه بالجريمة انهار معترفاً، وقد تم تدوين أقوالهما قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة 406 ق.ع".
وأضافت، أن المتهم "اعترف بعد إلقاء القبض عليه ومن خلال التعمق بالتحقيق معه أنه قام بقتل والده بالاتفاق والاشتراك مع متهم آخر موقوف بقضية أخرى كان قد أنكر نفس التهمة مسبقاً لكن بعد مواجهته بالأدلة وباعتراف شريكه بالجريمة انهار معترفاً، وقد تم تدوين أقوالهما قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة 406 ق.ع".
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