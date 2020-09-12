‏الشابندر: مراوغة و تلكؤ أية حكومة ببناء مشروع الفاو الكبير خيانة عظمى

‏رأى السياسي والنائب السابق في مجلس النواب عزت الشابندر، الجمعة، ما وصفه بـ "مراوغة و تلكؤ" أية حكومة ببناء مشروع الفاو الكبير خيانة عظمى. وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "مع إدراك جميع العراقيين لمنافع و خيرات ميناء الفاو الكبير واهمية الاسراع بتشييده نقول كلمتين لا تفصيل لهما :

‏- مراوغة و تلكؤ أية حكومة عراقية ببناء هذا المشروع خيانة عظمى .

‏- اي مسؤول يوافق على خارطة الربط السككي دون أن تبدأ بالفاو الكبير هو مرتشي يتوجّب فضحه".

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