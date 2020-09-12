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برشلونة يعلن عن قادة الفريق في الموسم الجديد

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2020-09-12 | 13:40

برشلونة يعلن عن قادة الفريق في الموسم الجديد

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أعلن نادي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني عن قادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2020/2021.
ويبدأ برشلونة الموسم في الجولة الثالثة من بطولة يوم 26 سبتمبر الجاري، أمام فياريال بسبب انتهاء موسمه الماضي متأخرًا للمشاركة في بطولة .

وأكد النادي الكتالوني أن قائد الفريق هو ليونيل ثم يأتي من بعده، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه وأخيراً سيرجي روبرتو.


هذا ما كان عليه الحال في الموسم الماضي 2019/2020، تحت قيادة المدربين السابقين للفريق، إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين، وسيستمر مع المدرب الجديد الحالي، رونالد كومان.
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