برشلونة يعلن عن قادة الفريق في الموسم الجديد

ويبدأ برشلونة الموسم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني يوم 26 سبتمبر الجاري، أمام فياريال بسبب انتهاء موسمه الماضي متأخرًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا

وأكد النادي الكتالوني أن قائد الفريق هو ليونيل ميسي ثم يأتي من بعده، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه وأخيراً سيرجي روبرتو.



هذا ما كان عليه الحال في الموسم الماضي 2019/2020، تحت قيادة المدربين السابقين للفريق، إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين، وسيستمر مع المدرب الجديد الحالي، رونالد كومان.