المواي تاي أول اتحاد رياضي يعلن انطلاق أنشطته المحلية بعد قرار خلية الأزمة

وذكر الاتحاد في بيان، أن "الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عقد اجتماعه الدوري يوم أمس في مقره الرسمي، بعد استئناف عودة الأنشطة الرياضية اثر قرار خلية الأزمة بعودة الأنشطة الرياضية وفق مبدأ السلامة العامة والوقاية والذي توقف لأكثر من ستة أشهر بعد جائحة وباء كورونا ".وأوضح، أن "الاجتماع حضره جميع أعضائه ممثلا برئيسه مصطفى جبار علك ونائبه علي حميد تولي وامين السر حيدر عبد الواحد البهادلي والأمين المالي محمد الجواد والأعضاء سامي البياتي من محافظة البصرة وكرار محمود من محافظة بابل وسيروان مينه من محافظة السليمانية واحمد سلام مراد من محافظة بغداد، كما استضاف الاتحاد المشاور القانوني له امحمد النصراوي للتباحث في عدة قضايا تخص عمل الاتحاد".

وتابع، أن "رئيس الاتحاد قدم في بداية الاجتماع شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي لزيارتهم لمقر الاتحاد واللقاء بلاعبيه ومدربيه والثناء الكبير لعمل الاتحاد لاسيما في الجوانب التنظيمية (الإدارية والفنية)".



وأشار إلى أن "المجتمعين وافقوا على إقامة الأنشطة المحلية وفق تواريخ وامكان مبينة كالاتي:

1- إقامة اختبارات مركزية لجميع لاعبي المواي تاي للفترة من التاسع عشر من ايلول الحالي وتستمر لمدة سبعة أيام في قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة بغداد والمحافظات إذا تطلب الأمر.

2- إقامة دورة تدريبية في محافظة السليمانية يحدد تاريخها خلال الأيام المقبلة.

3- إقامة بطولة أندية بغداد للشباب وللفترة من 13 ولغاية 17-10 في المركز التدريبي لتدريب المنتخبات الوطنية في بغداد.

4- إقامة بطولة اندية المنطقة الجنوبية للشباب والمتقدمين للفترة من 20 ولغاية 24-10 في محافظة البصرة.

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5- إقامة بطولة الأندية الشمالية للفترة من 4 ولغاية 7-11 للشباب والمتقدمين في محافظة السليمانية.

6- إقامة بطولة أندية بغداد للمتقدمين للفترة من 25 ولغاية 28-11 في المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة بغداد.

7- إقامة بطولة للاحتراف ويكلف رئيس لجنة الأحتراف رياض حمزة لأعداد هذه البطولة وبأشراف مباشر من الاتحاد المركزي".

واكد رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك، على ضرورة "الالتزام بالأمور الوقائية وإجراءات السلامة عند اقامة الأنشطة الرياضية وبالتعاون مع الجهات الصحية في المحافظات اعلاه التي تقام عليها الأنشطة".