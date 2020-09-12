وتابع، "لقد أصبحت العلاقة اليوم بين المتظاهرين ورجال الأمن علاقة وطيدة تسودها روح التسامح والتعاون بين الطرفين من اجل ديمومة استتباب الأمن في ربوع المحافظة، فمطالبكم مشروعة وتظاهركم بشكل سلمي يقربكم إلى تحقيق تلك المطالب، فلا تسمحوا لأصوات نشاز تريد إبعادكم عن غاياتكم في تحقيق المطالب وتدفع بكم الى ارتكاب إعمال الشغب وخلق الفوضى فتتأزم الأمور بين الطرفين".
واشار، "نحن إذ نهيب بكل الشرفاء من أهالي واسط الكرام بان يساندنا في مهمتنا نقول في ذات الوقت لكل من يحاول العبث بأمن المحافظة بأننا لن نهادن أو نجامل او نسمح بذلك مطلقا ومستعدون لذلك ببالغ الاستعداد وثقتنا في ذلك هي من الله تعالى وأهل بيت نبيه عليهم السلام ودعم كل الشرفاء من أبناء محافظتنا العزيزة وفي مقدمتهم المتظاهرين السلميين".
واوضح، "مديريتنا أبوابها مفتوحة لكم في كل الأوقات لاستقبالكم وللاستماع الى مقترحاتكم . وسنحرص على حماية تظاهركم السلمي بكل ما لدينا من إمكانيات .ومن الله العون والتوفيق".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة واسط للمتظاهرين: لا تسمحوا بابعادكم عن غاياتكم في تحقيق مطالبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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