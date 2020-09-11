توزيع المنتجات النفطية تدعو الوكلاء لاستلام البطاقة الوقودية الجديدة

وقال وكيل مديرعام الشركة حسين طالب في بيان تقلت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو وكلاء الحصة التموينية في العاصمة الى مراجعة موقع هيئة توزيع بغداد في منطقة الگيلاني لاستلام قسيمة البطاقة الوقودية الجديدة الاحد المقبل".



وأضاف طالب، أن "الشركة اكملت عبر مطابعها المركزية طباعة قسيمة النفط الابيض استعدادا لفصل الشتاء، وستشرع بعد الانتهاء من تسلم القسائم بتجهيز المواطنين"، داعيا، اياهم الى "اقتناء هذه المادة عبر المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد والمحافظات وعبر الوكلاء الجوالين المعتمدين".

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