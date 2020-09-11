أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، باندلاع حريق داخل بناية سكنية شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع ظهر اليوم، داخل بناية سكنية في منطقة بغداد الجديدة قرب الدرويش شرقي العاصمة".
وأضاف المصدر أنه "تم توجيه خمس فرق إطفاء مع عجلة السلم للسيطرة على النيران وإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل البناية".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل بناية سكنية شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.