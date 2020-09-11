اندلاع حريق داخل بناية سكنية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع ظهر اليوم، داخل بناية سكنية في منطقة بغداد الجديدة قرب الدرويش شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر أنه "تم توجيه خمس فرق إطفاء مع عجلة السلم للسيطرة على النيران وإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل البناية".