بالصور.. سيارة حكومية تتحول إلى 'مكب للنفايات' في كربلاء



تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لسيارة حكومية تحمل لوحات حكومية تحولت الى "مكب للنفايات" في احدى مناطق المحافظة.

وانتقد الناشطون عبر منصاتهم عدم الأهتمام والمراقبة للسيارات الحكومية مع نشرهم لصور سيارة حكومية تحولت الى مكب للنفايات في الحي الصناعي بكربلاء، مطالبين الحكومة المركزية بتشكيل لجنة لمراقبة وجرد السيارات الحكومية جميعها. في ادناه مجموعة من الصور:

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