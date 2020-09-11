القبانچي يدعو لفتح المدارس وإعادة دوام الموظفين بنسبة 100%

وقال القبانچي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه يدعو إلى "رفع نسبة الدوام في الدوائر الحكومية الى 100%"، معتبراً أن "لا مشكلة في ذلك مع مراعاة الوقاية الصحية لتخفيف الزحام وانجاز معاملات المواطنين".وفي السياق ذاته، حثَّ القبانچي على "فتح المدارس ومنها الابتدائية بالخصوص"، موضحا ان "المختصين يقولون ان الاطفال ليس عليهم مشكلة صحية".

وأضاف "أيها السادة في وزارة التربية ندعوكم لفتح المدارس كما المدارس الاهلية، واللجان الصحية تضع الضوابط الكافية".

من جانب آخر، قال القبانجي إن "مناشدات من اهالي النجف لفتح الطرق في ساحة الصدرين المقطّعة منذ عدة شهور بخيام المعتصمين"، مستدركاً: "نرفع هذه الدعوة للحكومة المدنية في النجف الاشرف وندعو الى ترتيب خيام المتظاهرين بالنحو الذي لا يقطع شوارع المدينة ويسبب مشكلة مرورية، وندعو في الوقت ذاته الشباب المتظاهرين الى التضامن مع الادارة المدنية لحل هذه المشكلة".