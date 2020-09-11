فايبر تطلق مسابقة لتصميم الملصقات لدعم المواهب الشابة في العراق

أعلنت شركةعن إطلاق مسابقة جديدة لمستخدمي التطبيق في العراق تعنى بتصميم الملصقات المميزة والعصرية والتي تعبر عن تفاصيل مختلفة في حياة المستخدمين من بينها الحياة الدراسية الموضة والستايل، الثقافة الشبابية والرياضية بالإضافة الى المواضيع الإسلامية والوطنية.يعدمن أكثر تطبيقات التواصل الفوري انتشارا بين المستخدمين العراقيين الذين يعتمدون بشكل كبير على استخدام الملصقات في محادثاتهم عبر الإنترنت. فكما هو معروف أن الصورة تغني عن ألف كلمة لذا أصبحت الملصقات جزءًا لا يتجزأ من محادثاتنا عبر الإنترنت فهي تساعدنا على التعبير عن مشاعرنا ونقل أفكارنا بطريقة سهلة وممتعة. خلال عام 2020 الجاري قام المستخدمين العراقيين بتنزيل أكثر من 3 ملايين ملصقا وأرسلوا 434 مليون رسالة نصية تحتوي على ملصقات.تأتي هذه المبادرة في ظل ايمان فايبر بأهمية إشراك المستخدمين في إنتاج المحتوى الذي يعبر عن آرائهم وأذواقهم ويعكس تفاصيل حياتهم وطريقة تواصلهم عبر التطبيق. الهدف من المسابقة هو تقديم منصة للمواهب الشابة العراقية يستطيعون من خلالها طرح أعمالهم في مجال التصميم الجرافيكي والتصميم الرقمي. وفي تعليق للسيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر أكدت فيه "حرص شركة فايبر على توفير محتوى محلي يتناسب مع احتياجات واذواق المستخدمين. هذه المسابقة تمكن المستخدمين العراقيين من إطلاق العنان لإبداعاتهم ومهاراتهم في مجال التصميم الجرافيكي والرقمي من خلال إنشاء باقات مختلفة من الملصقات التي تعبر عن المواضيع المهمة بالنسبة لهم."

سيتمكن المستخدمون من تقديم باقات الملصقات مباشرة من خلال التطبيق علما أن آخر موعد لتسليم الملصقات هو الأربعاء القادم المصادف 16 أيلول / سبتمبر 2020.

اختيار باقات الملصقات الفائزة سيكون بناءً على رأي المستخدمين، فسيتم طرح الباقات الموافية للشروط والمعايير للتصويت من خلال مجتمع فايبر الرسمي الخاص بالعراق. باقات الملصقات الفائزة ستحظى بالإضافة الى متجر فايبر للملصقات ليتمكن ملايين المستخدمين من مشاركتها والتعبير عن مشاعرهم من خلالها.

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عن راكوتين فايبر:

تربط راكتون فايبر الناس بعضا ببعض بعض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الإستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية و المشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

تعد راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.

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