شهد مسجد الكوفة إحياء صلاة الجمعة، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا ورتفاع نسبة الإصابات في العراق.
وتُظهر الصور، مشهداً استثنائياً لصلاة الجمعة في المسجد، نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة، والتباعد بين المصلين.
ويأتي ذلك بعد يومين من البيان الذي أصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وحدد خلاله 15 شرطاً لإقامة صلوات الجمعة في المساجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مشهد استثنائي في مسجد الكوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.