بالصور.. مشهد استثنائي في مسجد الكوفة

وتُظهر الصور، مشهداً استثنائياً لصلاة الجمعة في المسجد، نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة، والتباعد بين المصلين.

ويأتي ذلك بعد يومين من البيان الذي أصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وحدد خلاله 15 شرطاً لإقامة صلوات الجمعة في المساجد.