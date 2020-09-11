حقوق الانسان: العام الحالي شهد ٢٩٨ حالة انتحار

وقال عضو المفوضية حقوق فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عام ٢٠٢٠ شهد تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار في عموم محافظات العراق، حيث بلغ عدد الذكور ١٦٨ والاناث ١٣٠ حيث سجلت بغداد ٦٨ والبصرة ٣٩ وذي قار ٣٣ حالة انتحار".واضاف الغراوي أن "صور الانتحار توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري"، موضحا أن "اغلب الاسباب التي دعت الى تزايد هذه الارقام هي الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا".

واضاف أن "هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتاهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار واطلاق حملة اعلامية لتكريس الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها".