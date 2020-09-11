القبض على ستة عناصر من 'داعش' بينهم 'انغماسي' في أيسر الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى، الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصور من تنظيم "داعش" بينهم "انغماسي" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.
وقال بيان للقيادة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والبحث والتحري تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية".
وأضاف البيان أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) بينهم الداعشي (م.ط.م.ع) الذي جاء باعترافاته انه كان (انغماسياً) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
وأضاف البيان أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) بينهم الداعشي (م.ط.م.ع) الذي جاء باعترافاته انه كان (انغماسياً) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
وأشار البيان، إلى أنه "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (النور والزهراء وتسعين) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".
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