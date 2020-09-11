رسمياً.. بيلسا يجدد عقده مع ليدز يونايتد

2020-09-11 | 12:35
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أصدر قبل قليل، نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله، عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني، مارسيلو بيلسا، قبل ساعات من مواجهة ليفربول في البريميرليج.
وأوضح النادي العائد إلى البريميرليج من جديد، أنّ بيلسا قد وقع على عقد جديد، لمدة عام واحد، ليظل مع ليدز، حتى نهاية موسم 2020/2021.
بيلسا قاد ليدز الموسم الماضي، للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، وأدى هذا الإنجاز، إلى عودة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى مُنذ 16 عامًا.
ليدز يونايتد يخوض أولى مُبارياته في البريميرليج، خارج قواعده، بملاقاة حامل اللقب؛ ليفربول، على ملعب "آنفيلد"، مساء السبت بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
بيلسا قاد ليدز الموسم الماضي، للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، وأدى هذا الإنجاز، إلى عودة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى مُنذ 16 عامًا.
ليدز يونايتد يخوض أولى مُبارياته في البريميرليج، خارج قواعده، بملاقاة حامل اللقب؛ ليفربول، على ملعب "آنفيلد"، مساء السبت بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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