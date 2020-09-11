مسؤول عسكري أوروبي: لا حل عسكريا في شرق المتوسط

أكد المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية الأدميرال هارفي بليجون، عدم وجود حل عسكري في شرق المتوسط، مشيرا إلى الحاجة لرؤية استراتيجية مشتركة داخل أوروبا.
وأشار المسؤول العسكري الأوروبي إلى وجود انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا، وأن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للبعض منها.
وكانت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط أكدت في ختام قمتها حول الأوضاع في شرق المتوسط، أمس، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن "تحركاتها الأحادية" في المنطقة.
وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، العضو في الناتو، بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق في شرق البحر المتوسط تطالب اليونان وقبرص بالسيادة عليها.
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