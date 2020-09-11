وبحسب تصريح لوالدة آيان، فإن جولي تواصلت مع الطفلين، قائلة "كان غريبا بعض الشيء، لكنه مذهل".
لتقوم بالتبرع للحملة دون ذكر المبلغ، الذي وصف بأنه "سخي جدا". وأدى ذلك إلى إهتمام أكبر بالحملة حول العالم حيث وصل مبلغ التبرعات إلى أكثر من 67 ألف جنيه إسترليني.
وقالت والدة آيان بأن الطفلين لم يعرفا في البداية من هي أنجلينا، لكن سرعان ما أدركا بانها بطلة فيلمي Tomb Raider وMaleficent بعد عرض مقاطع وأفلام مختلفة عليهما.
وقالت: "استوعبا الآن مدى ضخامة ما حدث".
ودعا الطفلان الممثلة الأمريكية إلى زيارتهما لشراء كوب من عصير الليمون الطازج، عند قدومها إلى لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تفاجئ طفلين يبيعان 'الليموناضة' لمساعدة اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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