الرد السريع ينفذ إنزالاً جوياً في أهوار ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تنفيذ إنزال جوي في أهوار ميسان من قبل قوات الرد السريع ضمن العملية الأمنية بالمحافظة لنزع السلاح واعتقال المطلوبين للقضاء. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يواصل ابطال الرد السريع عملية نزع السلاح والقاء القبض على المطلوبين للقضاء، حيث نفذ الشجعان في فوج الاستطلاع إنزال في اهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الاول واللواء الرابع بواسطة وأسناد طيران الجيش".

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