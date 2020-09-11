مكتبه الإعلامي: الكاظمي يصل إلى السليمانية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن وصول الأخير إلى محافظة السليمانية. وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى السليمانية". وكان الكاظمي، وصل أمس الخميس، إلى إقليم كردسان، والتقى برئيس برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

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