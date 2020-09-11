الكاظمي والبارزاني يؤكدان اعتماد 'حوار متبادل' والسعي لإجراء انتخابات 'ناجحة'

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الجمعة، على اعتماد "حوار متبادل" والسعي لإجراء انتخابات "ناجحة".
واضاف المكتب، "كما جرى طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة، وشهد اللقاء توافقاً مشتركاً وتأكيداً على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته".
وتابع، "أن "اللقاء شهد ايضا تأكيد استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية".
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