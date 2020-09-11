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الشرطة يصل الدوحة بعد رحلة شاقة

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2020-09-11 | 11:17

الشرطة يصل الدوحة بعد رحلة شاقة

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وصل وفد نادي الشرطة الرياضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد رحلة شاقة بدأت من القاهرة مروراً ببغداد.
وأنهى الشرطة معسكر القاهرة بخوض ثلاث مباريات ودية، ساهمت في رفع وتيرة الإعداد لكتيبة المدرب عبد الغني شهد.

وسيبدأ فريق القيثارة الخضراء تحضيراته استعداداً لاستئناف دوري ابطال آسيا، حيث يسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية للعبور الى الدور المقبل من البطولة.


ويلعب الشرطة في المجموعة الأولى الى جانب اندية الأهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال طهران الإيراني.

وباتت فرص الشرطة كبيرة للتأهل الى الدور المقبل، بعدما قرر الوحدة الاماراتي الانسحاب من المسابقة بسبب تسجيل إصابات بين صفوف بفيروس .

ويتصدر الأهلي السعودي المجموعة برصيد أربع نقاط بينما يقف خلفه الشرطة واستقلال طهران برصيد نقطة واحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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