الشرطة يصل الدوحة بعد رحلة شاقة

2020-09-11 | 11:17
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وسيبدأ فريق القيثارة الخضراء تحضيراته استعداداً لاستئناف دوري ابطال آسيا، حيث يسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية للعبور الى الدور المقبل من البطولة.
ويلعب الشرطة في المجموعة الأولى الى جانب اندية الأهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال طهران الإيراني.
وباتت فرص الشرطة كبيرة للتأهل الى الدور المقبل، بعدما قرر الوحدة الاماراتي الانسحاب من المسابقة بسبب تسجيل إصابات بين صفوف بفيروس كورونا.
ويتصدر الأهلي السعودي المجموعة برصيد أربع نقاط بينما يقف خلفه الشرطة واستقلال طهران برصيد نقطة واحدة.
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