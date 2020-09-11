ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية في منفذي أم قصر الجنوبي والقائم

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط تهرب من دفع الرسوم الجمركية وعدم وجود إجازة استيراد في منفذي أم قصر الجنوبي والقائم الحدوديين.
واوضحت، "تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن وجود (100)قطعة مفرغة هواء و(8طن شامبو)و (7طن و650كغم) صابون سائل وباقي المواد المذكورة في المعاملة الجمركية لا وجود لها من ضمن محتويات الحاوية تهربا من دفع الرسوم الجمركية لان باقي المواد أقل رسمآ من المواد الموجودة فعليا، مما سبب هدرٱ بالمال العام وعدم دفع الرسوم وفقاً للضوابط والتعليمات".
وتابعت، "تم إحالة ما تم ضبطه إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الجمركية في المنفذ الحدودي".
واشارت الى أنه "في منفذ القائم الحدودي بعد تدقيق المعاملة الجمركية لعجلة محملة بمادة (البصل) تبين انتهاء فترة تعهد المستورد بجلب إجازة الاستيراد الخاصة للبضاعة وتجاوزها فترة (10) يوم المقررة لذلك، وإحالتها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بصددها".
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