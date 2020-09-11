ردود افعال سلبية وانتقادات لاذعة واجهت زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اقليم كردستان التي ينبغي لها ان تكون معاكسة..كون الاخير هو جزء من الدولة العراقية، مراقبون للشأن السياسي عدوا تلك الزيارة انصياع لرغبات الاقليم واضعاف لهيبة.
إقليم كردستان لايزال جزءاً من الدولة العراقية. التعامل معه كدولة مستقلة من خلال الركض إلى هناك لنيل مباركة قيادات الإقليم في القضايا السياسية من جانب وتقوية الكرسي من جانب آخر تعد ضعف للحكومة الحالية التي اعتبرها مراقبون انصياع لرغبة إقليم كردستان، وان تذليل العقبات بين الطرفين ينبغي على مسؤولي الإقليم زيارة بغداد لحل المشاكل العالقة فيما لو رغبو بذلك.
ويرجح مراقبون أن الكاظمي سيشكيل لجان متخصصة وفرعية لتكثيف المفاوضات حول مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية والكهرباء والمنافذ الحدودية.
ويرجح مراقبون أن الكاظمي سيشكيل لجان متخصصة وفرعية لتكثيف المفاوضات حول مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية والكهرباء والمنافذ الحدودية.
وتأتي هذا الزيارة امتداداً للاجتماعات السابقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وحتى الآن لم تتوصل بغداد وأربيل لاتفاق حاسم، وسط الحديث عن عدة سيناريوهات للاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زيارة الكاظمي انصياع لرغبات الإقليم وإضعاف لهيبة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.