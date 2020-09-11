انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية

أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان، بوقوع انفجار هائل في ضواحي مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان، فيما فتح الأمن العام تحقيقاً في أسباب الانفجار.
ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني قوله، إن الانفجار جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة المذكورة.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة بمنطقة الغباوي.
ولم ترد على الفور أي معلومات بشأن سقوط إصابات أو ضحايا بشرية بنتيجة الانفجار.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مكان الحادث.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة بمنطقة الغباوي.
ولم ترد على الفور أي معلومات بشأن سقوط إصابات أو ضحايا بشرية بنتيجة الانفجار.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مكان الحادث.
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