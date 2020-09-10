عمليات الانبار تنعى احد الطيارين الذي توفي بكورونا

نعت قيادة عمليات الانبار، الخميس، احد الطيارين الذي توفي بكورونا. وقال قائد عمليات الانبار ناصر الغنام في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة عمليات الانبار تنعى فقيدها المرحوم العميد الطيار هادي حسين الذي توفي نتيجة اصابته بمرض كورونا". واضاف انه "كان ضابطا لامعا حريصا متفانيا بواجباته".

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