ترامب: أمريكا ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى ألفي جندي خلال فترة قصيرة جداً.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض عبر حسابه على موقع "تويتر" وتناقلتها وسائل الاعلام.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم أمس الأربعاء أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، معطياً صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها في العراق.