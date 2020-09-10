اعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس عن صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، انه "باشر بصرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين وبامكانهم استلامها من فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني بعد استلامهم رسائل نصيه تعلمهم برفعها في البطاقه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الرشيد يباشر بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.