بالأرقام.. الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق



اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق. وسجل العراق اليوم 4597 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 3824 مصاباً، فضلاً عن وفاة 82 شخصاً.

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