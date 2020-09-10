العراق يعلن استعداده لمساعدة السودان بمجال درء الفيضانات

اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الخميس، استعداد وزارته لتقديم المساعدة الى السودان في مجال درء الفيضانات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الحمداني "اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير المياه السوداني ياسر عباس محمد عبر فيها عن تضامنه مع شعب وحكومة السودان بمواجهة أزمة الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلادهم مؤخرا".

وأكد الحمداني وفقاً للبيان "استعداد الوزارة التام لتقديم المساعدة والدعم الفني من الخبرات العلمية لملاك الوزارة لخبرتهم العالية في مجال درء الفيضانات لتجاوز أزمة الفيضان التي أجتاحت الشقيقة السودان".

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من جانبه قدم الوزير السوداني بحسب البيان "شكره وأمتنانه للحكومة العراقية لتضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب السودان في أزمته الحالية".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاربعاء، بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان.