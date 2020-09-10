مركز روسي يرد على تساؤلات الخبراء بشأن كورونا

أعلن مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، أن مركز "غاماليا" لبحوث الأوبئة، أرسل إجابات إلى مجلة "لانسيت" المتخصصة، ردا على تساؤلات علماء أجانب بشأن لقاح "سبوتنيكV".
وقال دينيس لوغونوف، نائب مدير المركز للشؤون العلمية: "قدم المركز إلى لانسيت بروتوكولا إكلينيكيا كاملا وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي".
وأكد العالم الروسي أن هذه البيانات اجتازت فحصا شاملا لمراجعي المجلة الذين طرحوا قبل نشرها جميع الأسئلة اللازمة وتلقوا إجابات شاملة.
وكانت مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية قد نشرت نتائج مرحلتي الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيكV".
وبعد ذلك بوقت قصير، بعثت مجموعة من العلماء إلى الموقع الإيطالي "Cattivi Scienziati"، المتخصص في فضح البحوث العلمية الزائفة، برسالة مفتوحة ضمنتها شكوكا حول بيانات اللقاح، فيما دعت المجلة من جهتها القائمين على الدراسة الروسية إلى اللرد على زملائهم.
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