البرلمان يرفع جلسته حتى اشعار آخر

رفع مجلس النواب، الخميس، جلسته التي عقدها اليوم حتى اشعار آخر. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب يرفع جلسته وسيتم اعلامكم بموعد انعقادها في وقت لاحق". وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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