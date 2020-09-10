المالكي يبحث مع مسؤول بالحزب الديمقراطي قانون الانتخابات

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، مع مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني قانون الانتخابات.



واكد الجانبان، بحسب البيان "على ضرورة التعاون بين ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع الانتخابات وغيرها، كما تم الاتفاق على رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة وتبني مقترح ان تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الالكترونية في الانتخابات واعتماد البطاقه البايومتريه فقط". وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع السياسي والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".واكد الجانبان، بحسب البيان "على ضرورة التعاون بين ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع الانتخابات وغيرها، كما تم الاتفاق على رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة وتبني مقترح ان تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الالكترونية في الانتخابات واعتماد البطاقه البايومتريه فقط". وشدد الجانبان على "ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والأحزاب الوطنية لدعم العملية السياسية".

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