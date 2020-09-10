بديلتا الأعرجي وكمبش تؤديان اليمين الدستورية لعضوية البرلمان

أدّت وفاء حسين سلمان، وإقبال عدنان، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بدلاً من النائب السابق قاسم الأعرجي والراحلة غيداء كمبش. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفاء حسين سلمان أدت اليمين الدستورية بدلاً عن النائب السابق قاسم الاعرجي". وأضافت أن "إقبال عدنان أدت اليمين الدستورية بدلاً عن النائبة الراحلة غيداء كمبش".



وتولى الأعرجي في (4 تموز 2020)، منصب مستشار الأمن الوطني، بعد إنهاء تكليف فالح الفياض. وتولى الأعرجي في (4 تموز 2020)، منصب مستشار الأمن الوطني، بعد إنهاء تكليف فالح الفياض. وتوفيت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، في (10 تموز 2020)، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

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