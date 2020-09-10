البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال مراسل الخليج 365 ان مجلس النواب عقد اليوم جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 187 نائبا".



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