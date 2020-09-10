ائتلاف النصر: على الكاظمي تنظيم العلاقة مع الاقليم دستوريا

وقال بيان للائتلاف تلقت السومري نيوز نسخة منه، "يطالب ائتلاف النصر السيد الكاظمي بتنظيم جاد للعلاقة بين بغداد واقليم كردستان، وان يتم تقعيدها وفقا للدستور والقانون اسوة بباقي انحاء العراق".

وأضاف البيان أن الائتلاف "يرى أنّ على الحكومة حسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية والكمارك ودخول الرقابة المالية الاتحادية إلى الاقليم للتدقيق، لضمان العدالة وتطبيقا للدستور".



وكان الكاظمي وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى إقليم كردسان، والتقى برئيس برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وقال الكاظمي خلال اللقاء، إن التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة والبيشمركة سيحمي الأرض و"يؤمن فرصة الإزدهار والتنمية"، فيما أشار البارزاني إلى "توفر النوايا لدى الجميع"، من أجل حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.