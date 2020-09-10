ائتلاف النصر: على الكاظمي تنظيم العلاقة مع الاقليم دستوريا

دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الخميس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى تنظيم العلاقة مع إقليم كردستان "دستورياً"، وحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية لـ"ضمان العدالة".
وأضاف البيان أن الائتلاف "يرى أنّ على الحكومة حسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية والكمارك ودخول الرقابة المالية الاتحادية إلى الاقليم للتدقيق، لضمان العدالة وتطبيقا للدستور".
وكان الكاظمي وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى إقليم كردسان، والتقى برئيس برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
وقال الكاظمي خلال اللقاء، إن التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة والبيشمركة سيحمي الأرض و"يؤمن فرصة الإزدهار والتنمية"، فيما أشار البارزاني إلى "توفر النوايا لدى الجميع"، من أجل حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
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