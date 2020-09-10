نائب يحدد 'مشكلتين' تهددان مصير الانتخابات المبكرة

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة وكما يبدو، فقد حددت موعد الانتخابات المبكرة دون الذهاب إلى إزالة المشكلات والمعوقات الموجودة على الأرض، والتي ربما لن تجعل الانتخابات نموذجية او مقبولة"، مبينا أن "هناك مشكلات كثيرة عالقة وتداخلات أكثر وبحاجة إلى حلول عميقة وجذرية".وأضاف الجبوري، أن "الإحصاء السكاني المقترح لإجراء الانتخابات المبكرة سيكون من خلال الذهاب الى إحصاء عام 2010، بغية تحقيق انتخابات وفق الدوائر المتعددة على اعتبار ان هناك بيانات كانت موجودة في تلك الفترة، أما الآن فلا توجد لدينا بيانات كاملة ودقيقة من وزارتي التخطيط والتجارة".

وتابع أن "المشكلة الاخرى المهمة أيضاً والمعقدة هي قضية التداخلات بين الاقضية والمناطق المتنازع عليها وغيرها من المشكلات الاخرى التي تجعلنا أمام تحدٍ كبير في إجراء انتخابات بالموعد المحدد".